Какие популярные тесты бы не предлагали психологи, но этот один из самых точных.

В современном мире различные диагностики стали так популярны, что люди все чаще и чаще интересуются, какие тесты пройти, чтобы лучше узнать себя. Иногда для этого не нужно ходить далеко - стоит лишь посмотреть на свои руки, а точнее - на пальцы.

Какой длины ваш указательный палец - психологический тест по картинкам

Авторы этого теста предлагают вам узнать скрытые черты своего характера, лишь взглянув на указательный и безымянный пальцы. Все, что нужно - выбрать изображение, наиболее точно отображающее вид вашей руки.

1 - Указательный палец длиннее безымянного

Обладатели такой руки - прирожденные лидеры. Они уверены в себе, не боятся брать ответственность и решительно справляются с любыми препятствиями. Вы умеете мотивировать и вдохновлять, а также организовывать людей. Именно к вам люди чаще всего обращаются за помощью - вы можете взвесить все "за" и "против", а также дать мудрый совет.

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Вас нелегко вывести из себя, так как душевный баланс и равновесие - ваша сильная сторона. Даже в состоянии всеобщего хаоса вы способны мыслить трезво, не поддаетесь влиянию эмоций, руководствуетесь умом. Как правило, ставите себе высокую планку и завышаете требования, но именно такой подход помогает вам добиваться поставленных целей.

Негативная сторонавашей личности в том, что вы не способны поменять точку зрения, даже если неправы, из-за этого могут пострадать взаимоотношения романтические или рабочие. Кроме того, вы привыкли все и всех контролировать, не можете согласиться с мнением другого человека, если оно отличается от вашего.

Если вам не удается получить желаемое, вы можете манипулировать и недоговаривать, а также использовать людей в своих целях. Особенно удачно это получается с противоположным полом - вы умеете завлечь и очаровать, человек потом и сам будет рад сделать все, что вам нужно.

2 - Указательный палец короче безымянного

Обладатель таких пальцев - общительный человек, которому легко заводить новые знакомства. У вас настоящий артистический талант, вы любите творчество, часто генерируете интересные идеи. На жизнь смотрите оптимистично, верите в лучшее и даже в негативной ситуации находите положительные стороны. Люди любят вас за то, что вы поддерживаете и понимаете их, а также всегда готовы прийти на помощь.

Всегда ищете новое, не боитесь рисковать, не теряете самообладания в непредвиденных обстоятельствах. Можете с помощью своего склада ума превратить медь в золото и стать богатым человеком. В личных отношениях исповедуете моногамию - любите кого-то одного. Ставите семью на первое место, того же требуете от партнера - вам проще расстаться, чем изменить.

Недостатком вашей личности психологи называют излишнюю импульсивность, привычку быстро принимать решения, не обдумывая ситуацию тщательно. Кроме того, вам сложно сосредоточиться на задачах - вы легко отвлекаетесь на мелочи. Из-за этого окружающие разочаровываются в вас и не могут доверять.

Иногда в вас включается эгоизм, вы преследуете только свои интересы. В такие моменты вы не можете и не будете никому помогать - сосредоточитесь на личных потребностях и закроетесь от внешнего мира. Это негативно отражается на взаимоотношениях с людьми, но вам, как правило, все равно.

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