Россияне не смогли покинуть КНДР обычным путем, поскольку пассажирское сообщение с Россией прервано из-за пандемии коронавируса.

Российским дипломатам пришлось выезжать из Северной Кореи на самодельной дрезине.

Как сообщает представительство МИД России во Владивостоке в своем Facebook, им уже удалось вылететь в Москву.

О «путешествии» дипломатов стало известно вечером 25 февраля. Россияне не смогли покинуть КНДР обычным путем, поскольку пассажирское сообщение с Россией прервано из-за пандемии коронавируса.

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В результате россияне добирались до приграничного района общественным транспортом, но пересечь разделяющую страны реку Туманная по железнодорожному мосту пришлось на несамоходной дрезине.

Третий секретарь посольства Владислав Сорокин толкал нагруженный тележку более километра.

Представители российского внешнеполитического ведомства содействовали выезду группы с территории КНДР и встретили их на российской погранстанции Хасан. После этого дипломатов и членов их семей усадили в автобус и доставили в аэропорт.

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Автор: Денис Прядко