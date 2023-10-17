Мужчина разрушил свой брак, требуя от жены делать тесты ДНК после рождения детей.

Иногда, когда вы думаете, что знаете о человеке все, вы все равно можете узнать что-то шокирующее после рождения детей.

Так было с женщиной, которая познакомилась со своим будущим мужем Эриком еще в детстве. Они вместе выросли в маленьком городке, где преобладают белые, и поженились после того, как она окончила школу, сообщает Mirror.

Он был на два года старше ее, и когда ей было 26, она забеременела разнояйцевыми близнецами: мальчиком и девочкой. Она отправилась на Reddit, чтобы поделиться своей историей, в которой рассказала, что близнецы выглядели совсем по-разному.

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"Когда близнецы подросли, один ребенок стал похож на Эрика (светлые волосы, хотя и вьющиеся, и светлая кожа), а второй стал похож на меня (темные волнистые волосы). Но кожа стала темнее, как постоянный загар. Мы с Эриком были сбиты с толку этим, потому что ни у кого в наших семьях не было такого цвета кожи", — написала она.

Она также рассказала, что и она, и Эрик были белыми на вид, хотя она была "нетипичной". Когда близнецам было семь лет, Эрик устроился на работу полицейским, и они переехали в город, и именно тогда она заметила его взгляды на расовую принадлежность. Она сказала: "Я начала замечать, что Эрик делал предвзятые комментарии в адрес определенных сообществ людей".

Однако ситуация ухудшилась, когда один из коллег Эрика заметил, насколько разные дети внешне, и сделал шокирующее замечание: "Один из коллег Эрика заметил детей и спросил, была ли дочь усыновлена, поскольку у нее были афроамериканские черты. Также было озвучено предположение, что у меня мог быть роман после зачатия с Эриком, поскольку вполне возможно, что отцами близнецов могли быть разные мужчины. Это посеяло зерно сомнения".

Когда близнецам исполнилось одиннадцать муж потребовал провести ДНК-тест дочери. Выяснилось, что ребенок от него, но он вел себя отстраненно по отношению к девочке.

Ситуация достигла апогея, когда однажды жена использовала телефон мужа, чтобы найти рецепт ужина, потому что у нее разрядился аккумулятор, и она сделала ужасное открытие. Она наткнулась на форум, на котором он писал сообщения. "Эрик был убежден, что я спала с чернокожим мужчиной, делал ужасные комментарии в адрес чернокожих. Он заявлял, что я каким-то образом сфальсифицировала результаты теста ДНК. Я была в ярости", - сообщила женщина. Вскоре супруг заявил, что дочь не может быть его ребенком и потребовал еще одного теста ДНК.

Второй тест также подтвердил, что именно он биологический отец. Но женщина все еще была озадачена тем, почему ее дочь выглядела так, и спросила об этом маму, которая в конце концов открыла большую тайну. "Мама призналась, что мой отец не был моим настоящим отцом, и мой настоящий отец был двухрасовым. Посмотрев на старую фотографию я заметила, что мой отец на первый взгляд выглядел белым, но чем дольше я смотрела на него, тем больше видела его афроамериканские черты", - сказала женщина.

Этого объяснения было достаточно, чтобы Эрик наконец поверил, что его жена ему не изменяла, но для нее нанесенный ущерб был слишком велик. Она сказала: "Он извинился… но я сказала ему, что отвратительно то, что он так думал об этом сообществе. Я отказалась воспитывать своих детей в среде, которая поощряла и нормализовала негативные мысли об этом сообществе. Эрик и мои родители пытались заставить меня переосмыслить свое решение и пойти на консультацию. Я согласилась пойти на консультацию, но не меняю своего мнения о разводе с ним".

Читатели полностью поддержали ее решение развестись с мужем, а некоторые задавались вопросом, почему она не сделала этого раньше. "Я бы развелась с ним после первого теста ДНК", — сказал один из них. Другой написал: "Я бы вручил ему результаты и документы о разводе в одном конверте".

Подводя итог общему мнению, один из них написал: "Отвратительно и невероятно грустно, что его собственная дочь выявила в нем расиста. Пожалуйста, как можно скорее отведите обоих детей, особенно вашу дочь, на терапию".

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