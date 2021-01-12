Женщина заявила, что соблюдает правила комендантского часа, которые позволяют выгуливать собак после 20:00 в пределах километра от дома.

Жительница канадского Квебека решила обойти строгие правила карантина: она вышла прогуляться на улицу, нацепив поводок на мужа вместо собаки.

Об этом сообщает Insider.

В 21:00 полиция остановила гуляющую пару. Женщина заявила, что соблюдает правила комендантского часа, которые позволяют выгуливать собак после 20:00 в пределах километра от дома.

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Несмотря на поводок, полиция оштрафовала супругов на 1500 долларов. Однако платить они категорически отказались.

Комендантский час в Квебеке ввели из-за значительного роста заболеваемости COVID-19.

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Автор: УНИАН