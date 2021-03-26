Житель штата Джорджия Андреас Флетен нашел деньги перед своим домом.

Американская автомастерская выплатила сотруднику задолженность кучей грязных монет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Житель штата Джорджия Андреас Флетен нашел деньги на своей подъездной дорожке. Часть монет была загрязнена смазкой. Так с ним рассчитался бывший работодатель.

Из заведения Андреас уволился в прошлом году. После того, как руководство отказалось отпустить его раньше, чтобы мужчина мог забрать своего ребенка из садика.

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Автомастерская задолжала ему оплату за последнюю неделю работы - 951 доллар. Поэтому мужчина обратился с иском в Министерство труда. Чиновники несколько раз напоминали о необходимости заплатить. Наконец автомастерская рассчиталась.

Закона она не нарушила. Так что Андреасу остается разве отмывать запачканные деньги.

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Автор: Денис Прядко