Американская автомастерская выплатила сотруднику задолженность кучей грязных монет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Житель штата Джорджия Андреас Флетен нашел деньги на своей подъездной дорожке. Часть монет была загрязнена смазкой. Так с ним рассчитался бывший работодатель.
Из заведения Андреас уволился в прошлом году. После того, как руководство отказалось отпустить его раньше, чтобы мужчина мог забрать своего ребенка из садика.
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Автомастерская задолжала ему оплату за последнюю неделю работы - 951 доллар. Поэтому мужчина обратился с иском в Министерство труда. Чиновники несколько раз напоминали о необходимости заплатить. Наконец автомастерская рассчиталась.
Закона она не нарушила. Так что Андреасу остается разве отмывать запачканные деньги.
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