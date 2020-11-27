Лукашенко вспомнил больным COVID-19 забастовки предприятий.

Александр Лукашенко посетил медучреждение, где проходят лечение пациенты с осложнениями от COVID-19, и поговорил о забастовках за его отставку.

Момент разговора Лукашенко и больных попал на видео.

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Политик пришел в палату в защитном костюме, маске и в сопровождении врачей и журналистов. Между ним и двумя мужчинами, как раз лежавшими на животах, состоялся короткий разговор.

Лукашенко вспомнил о забастовках предприятий, участники которых требуют его отставки и называют нелегитимным. Те ограничились коротким ответом: «Надо работать».

Лукашенко: Так забастовка же!

Пациенты: Мы не понимаем забастовку. Это не по-нашему!

На что так называемый глава республики посмеялся и погладил по спине лежащего белоруса.

Лукашенко: Вот те люди, которые переболели, они уже никогда бастовать не будут.

Пациенты: Потому что мы уже пережили то время, когда, держа хозяйство, не давали зарплату. Давали продукцию – и всех надо было кормить. Так что мы этого не понимаем... То, что создано, надо приумножать и укреплять.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

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Автор: Яна Ставская