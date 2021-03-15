В итоге "Минскую лыжню" по биатлону «4 по 2 км» выиграла команда Лукашенко.

Александр Лукашенко «выиграл» лыжную гонку в Минске, опередив соперника, который три раза якобы случайно упал перед финишем. В итоге "Минскую лыжню" по биатлону «4 по 2 км» выиграла команда Лукашенко.

О событии сообщил его сайт, ролик выложил Telegram-канал режима Пул первого.

Мнения в соцсетях по поводу инцидента разошлись. Одни жалеют мужчину, который постоянно падал на лыжах, другие уверены, что «это все подстроено».

После финиша Лукашенко заявил, что "побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз… Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача – делать людям хорошее", – заверил он.

Инцидент произошел 13 марта. В гонке участвовали команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управления делами президента, Нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.

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Автор: Денис Прядко