Предлагаем попробовать свои силы в скороговорках, которые по силам не всем взрослым.

Скороговорки специально созданы таким образом, чтобы заставить нас запинаться. Некоторые фразы могут быть такими сложными, что даже прочитать их - достижение. Наиболее популярны скороговорки для детей, но и взрослым полезно в них попрактиковаться.

Мы собрали 10 скороговорок, которые бросят вызов даже самым опытным дикторам и телеведущим.

Как скороговорки улучшают речь

Произнесение стихов-скороговорок развивает речевой аппарат, делают речь чёткой и разборчивой, тренируют память и повышают уверенность в себе.

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Самыми сложными считаются скороговорки с буквой Р. Проблемы с произношением этого звука есть даже у многих взрослых.

Самые сложные скороговорки для дикции

1. Карл у Клары украл кораллы,

А Клара у Карла украла кларнет.

Королева Клара строго карала

Карла за кражу коралла.

2. Сшит колпак, да не по-колпаковски, вылит колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.

3. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов.

4. Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, нашли по два гроша.

5. Разнервничавшегося конституционалиста Пропроколокропенко нашли акклиматизировавшимся в Константинополе.

6. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на шишкосушильном аппарате. За каждую недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильщик получит шишкосушилкой по голове.

7. Добыл бобыль бобов, допил бобыль бутыль, забыл бобыль костыль.

8. Георгий Георгиевич говорит Григорию Григорьевичу о Григории Георгиевиче, а Григорий Григорьевич говорит Георгию Георгиевичу o Георгии Григорьевиче.

9. О любви не меня ли Вы мило молили, и в туманы лимана манили меня?

10. Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень Бранденбурга. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.

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