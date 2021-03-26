В настоящее время 27-летний мужчина уже является фигурантом уголовных дел в связи с совершением кражи, грабежа и нанесения человеку телесных повреждений.

В Суворовском районе Одессы задержан злоумышленник за разбойное нападение на продавщицу магазина.

Читайте такжеСекс-ограбление по-английски: водитель грузовика "потерял" коллекцию на миллионКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на этой неделе злоумышленник совершил вооруженное нападение на сотрудницу продуктового магазина, расположенного на улице Жолио-Кюри.

Отмечается, что 27-летний местный житель вошел в магазин, зная, что там работает пожилая женщина, которая не окажет ему сопротивление. Он на улице надел защитную (медицинскую) маску, и в помещении, угрожая ножом, отобрал у продавщицы золотое кольцо и 3 тыс. грн выручки.

При этом на допросе подозреваемый заявил, что просто показал нож и «вежливо попросил», чтобы она отдала ему ценности и деньги, а зайти в магазин решил, когда просто гулял по Жолио-Кюри.

Как отмечают в полиции, мужчина был задержан в течение суток. У него изъято предполагаемое орудие преступления (нож) и украшение потерпевшей, а 3 тыс. грн, по его словам, он успел потратить.

Как выяснилось, на момент совершения этого разбоя он уже являлся фигурантом уголовных дел в связи с совершением других преступлений. В частности, в настоящее время в суде на рассмотрении относительно него находятся обвинительные акты за кражу, грабеж и нанесение телесных повреждений. Почему мужчина находится на свободе, в полиции не сообщают.

В настоящее время действия фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Автор: Лариса Козовая