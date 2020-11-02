В Индии арестовали двоих подозреваемых в мошенничестве, которые продали «лампу Алладина» и даже показали покупателю «джина».
Читайте такжеВ Черновцах мошенники выманили 7 тысяч гривень у жительницы, пообещав ей "проходное" место в списке "Слуги народа"Об этом сообщает The Guardian.
На мошенников в полицию пожаловался врач из штата Уттар-Прадеш. Он рассказал, что купил лампу за семь миллионов рупий (90 тысяч долларов), так как поверил в то, что она волшебная.
По словам потерпевшего, один из мошенников представился оккультистом, показал «джинна из лампы», но запретил трогать и лампу, и джина. При этом «оккультист» предложил купить магическую вещь, которая приносит здоровье, богатство и удачу. Врач купил, но уже дома осознал, что «джином» из лампы был второй переодетый мошенник.
Полицейские отмечают, что преступники обманули и другие семьи. Ущерб измеряется миллионами рупий.
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