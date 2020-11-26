Участницы авиалиний записывают видеоролики и публикуют в Instagram.

Стюардессы различных авиалиний организовали забавный флешмоб: они на камеру закрывают багажные полки с помощью ног.

Читайте такжеМодель Playboy с 7-летним сыном чуть не сняли с рейса из-за откровенного наряда (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Участницы флешмоба снимают свои акробатические трюки и выкладывают в Instagram.

По словам стюардесс, они делают это, когда на борту нет пассажиров.

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Автор: УНИАН