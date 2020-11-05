Возможность избирать в мэры собак у жителей Рэббит-Хэш есть благодаря особому политическому статусу.

В штате Кентукки в небольшом городке Рэббит Хэш мэром избрали французского бульдога по кличке Уилбур Бист.

Читайте такжеВ США мэром города стал 7-месячный мальчикИнформация об этом появилась на странице сообщества в Facebook.

Отмечается, что бульдог с отрывом более чем в 10 тысяч голосов обошел своих конкурентов – гончую по имени Кролик Джек и золотистого ретривера Поппи. Они, однако, получили утешительные должности, став собачьими послами Рэббит Хэш.

Собаки в роли мэров: что об этом известно

Известно, что возможность избирать в мэры собак у жителей Рэббит-Хэш есть благодаря особому политическому статусу. Городок считается невключенной территорией, поэтому не может иметь собственную власть. Город возглавляют собаки с 1998 года.

Такие «выборы» на деле представляют собой сбор средств для исторического сообщества, которое требует 1 доллар за голос.

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Автор: Катерина Шварц