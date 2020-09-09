Гаражний гламур у стилі бароко з'явився на столичному Виноградарі
В Киеве в микрорайоне Виноградарь в гаражном кооперативе возвели «высотку».
Читайте такжеКитаец построил для своих собак особняк со спа-салоном и дзен-садомОб этом говорится в сюжете ТСН.
«Дополнительные этажи построили прямо над гаражами. Комнаты лепили по собственному видению», – отмечается в сюжете.
Четвертый этаж креативный водитель над своим гаражом сделал из сруба.
«На первом этаже – гараж, над ним – пристройка с открытым балконом, на третьем этаже – балкон, уже оббитый пластиком, а на четвертом – целые апартаменты из сруба», – говорится в сюжете.
По словам местных жителей, когда эту «высотку» тут только строили, все были против, но теперь уже привыкли, так как они «закрывает частные дома от шума и пыли».
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