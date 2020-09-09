По словам местных жителей, когда эту "высотку" только строили, все были против, но теперь уже привыкли.

В Киеве в микрорайоне Виноградарь в гаражном кооперативе возвели «высотку».

Читайте такжеКитаец построил для своих собак особняк со спа-салоном и дзен-садомОб этом говорится в сюжете ТСН.

«Дополнительные этажи построили прямо над гаражами. Комнаты лепили по собственному видению», – отмечается в сюжете.

Четвертый этаж креативный водитель над своим гаражом сделал из сруба.

«На первом этаже – гараж, над ним – пристройка с открытым балконом, на третьем этаже – балкон, уже оббитый пластиком, а на четвертом – целые апартаменты из сруба», – говорится в сюжете.

По словам местных жителей, когда эту «высотку» тут только строили, все были против, но теперь уже привыкли, так как они «закрывает частные дома от шума и пыли».

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Автор: Катерина Шварц