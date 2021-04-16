В Харьковской области бобр забрел в здание чрезвычайников
В пожарной части в Харьковской области бобр устроил настоящий переполох.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«Удивленные спасатели нашли животное за несколько минут. Притаившись, напуганный визитер тихо сидел под машиной. Как бобер попал в депо, пожарные и понятия не имеют. Но сейчас грызун уже дома», – говорится в сюжете.
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