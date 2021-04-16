Грызун забрел в здание спасателей средь бела дня, намотал несколько кругов и мгновенно скрылся.

В пожарной части в Харьковской области бобр устроил настоящий переполох.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеКруассан на дереве несколько дней держал в страхе жителей КраковаГрызун забрел в здание спасателей средь бела дня, намотал несколько кругов и мгновенно скрылся.

«Удивленные спасатели нашли животное за несколько минут. Притаившись, напуганный визитер тихо сидел под машиной. Как бобер попал в депо, пожарные и понятия не имеют. Но сейчас грызун уже дома», – говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц