Оказалось, что во время прямого эфира в импровизированной студии также находился ее маленький сын, который подполз к матери и залез ей под платье.

10-месячный сын американской ведущей прогноза погоды Лесли Лопес ворвался в прямой эфир и залез матери под платье.

Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что из-за пандемии Лопес выходит в эфир из дома. Ее комната переоборудована в импровизированную студию.

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Оказалось, что во время прямого эфира в комнате также находился ее маленький сын, который подполз к матери и залез ей под платье.

Женщина сначала смутилась от неожиданности, однако почти сразу рассмеялась и сказала зрителям, что к ней пришел сын Нолан.

«Он теперь ходит, ребята, так что я потеряла контроль», - пошутила Лопес.

После этого она взяла ребенка на руки и продолжила вести прогноз погоды.

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Автор: УНИАН