Запись стала вирусной в соцсетях в День святого Валентина.

Жительница китайской провинции Шаньдун решила отомстить своему бывшему возлюбленному и наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо мужчине.

На видео обратило внимание издание The Indian Express.

На записи видно, как курьер подходит к мужчине и выплескивает чай ему в лицо. Затем он показывает получателю чек, в котором написана соответствующая просьба женщины. После этого курьер удаляется.

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В комментарии к заказу она написала: «Нет необходимости быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо».

Курьер извинился перед мужчиной за свои действия и сказал, что всего лишь выполняет инструкции заказчика.

Запись стала вирусной в соцсетях в День святого Валентина.

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Автор: УНИАН