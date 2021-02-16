Жительница китайской провинции Шаньдун решила отомстить своему бывшему возлюбленному и наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо мужчине.
На видео обратило внимание издание The Indian Express.
На записи видно, как курьер подходит к мужчине и выплескивает чай ему в лицо. Затем он показывает получателю чек, в котором написана соответствующая просьба женщины. После этого курьер удаляется.
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В комментарии к заказу она написала: «Нет необходимости быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо».
Курьер извинился перед мужчиной за свои действия и сказал, что всего лишь выполняет инструкции заказчика.
Запись стала вирусной в соцсетях в День святого Валентина.
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