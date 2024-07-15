Существует несколько фраз, которыми часто манипулируют фальшивые люди.

Здорово, когда кто-то говорит "Я всегда рядом". Впрочем, истинный смысл этой и многих других фраз может быть совсем другим, говорят психологи.

Как пишет Hack Spirit, психология дала нам некоторые подсказки, чтобы определить искренних людей и фальшивых. Последних легко разоблачить по использованию некоторых манипулятивных фраз. Психологи выделяют 8 главных таких словесных манипуляций.

1) "Поверь мне, я бы никогда не солгал тебе"

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Странно, когда кто-то постоянно вынужден уверять вас в своей честности. Это классическая линия, которую используют те, кто не такой настоящий, каким хочет казаться.

Искренним людям не нужно убеждать других в своей правдивости - их действия делают это за них.

2. "Я всегда рядом"

Эта фраза является важной для многих людей. Она должна означать поддержку и заботу, но иногда это просто пустые слова.

Иногда близкие друзья бросают в самые трудные моменты. Тогда эта фраза становится пустыми словами. Фальшивые люди часто используют такие фразы, чтобы поддерживать положительный имидж, но не придерживаются их, когда нужно действовать.

3. "Я ненавижу драму".

Эта фраза сама по себе является парадоксом. Часто те, кто утверждают, что больше всего ненавидят драму, являются теми, кто ее создает. В психологии такое поведение называется проекцией - бессознательным приписыванием собственных черт или поведения другим.

Итак, когда кто-то постоянно говорит, что ненавидит драму, он может пытаться дистанцироваться от собственных драматических тенденций.

4. "Я не такой как другие".

Вы когда-нибудь встречали кого-то, кто постоянно пытается выделиться из толпы? Это может быть тревожным флагом.

Это часто является хитростью, чтобы показаться уникальным или особенным. Но настоящую уникальность не нужно рекламировать - это проявляется в поступках и характере.

Эта фраза является классическим ходом в игре фальшивых людей. Они хотят, чтобы вы поверили, что они единственные в своем роде, хотя на самом деле они просто слишком стараются, чтобы выделиться.

5. "Мне все равно, что думают люди".

Люди, которые часто говорят, что им безразлично, что думают другие. Но довольно часто эти люди меняют свое поведение в зависимости от того, с кем были, четко приспосабливая свои действия к ожиданиям других.

Эта фраза является защитным механизмом. Это способ для людей защитить себя от потенциальной критики или осуждения. Но кого мы обманываем? Все мы в определенной степени думаем о том, что думают люди.

7. "Мне жаль, что ты так себя чувствуешь".

Эта фраза может показаться извинением, но на самом деле это не так. Этой фразой незаметно перекладывают вину на другого человека, создавая впечатление, что проблема заключается в его чувствах, а не в действиях того, кто его обидел.

Вместо того, чтобы нести ответственность за свои действия, фальшивые люди используют эту фразу, чтобы избежать ответственности. Это хитрый способ выглядеть так, будто они извиняются, в то же время избегая реального признания вины.

7 "У меня много ненавистников"

Когда кто-то часто вспоминает, сколько у него "ненавистников", это обычно вызывает тревогу. Это часто указывает на завышенное чувство собственной значимости и желание симпатии или признания.

На самом деле люди, которые действительно достигли успеха в своей области или имеют уникальные таланты, сталкиваются с критикой, но они редко рекламируют своих "ненавистников". Они больше сосредотачиваются на совершенствовании себя и своего ремесла.

Искренние люди знают, что критика является частью жизни, и им не нужно выражать ее для сочувствия или подтверждения.

8. "Я просто честный".

Честность - это добродетель, но когда кто-то часто употребляет эту фразу, это часто является прикрытием грубости или бестактности. Настоящая честность не нуждается в преамбуле.

Искренние люди умеют тактично и уважительно выражать свои мысли и чувства, не оправдывая свою честность.

Поэтому когда кто-то часто употребляет эту фразу, это может быть признаком того, что они не такие настоящие, как заявляют.

Потому что настоящая честность заключается в уважении, а не просто высказывании собственного мнения без учета чувств других.

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