Кот Геращенко попал в прямой эфир / скриншот
Кот заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко внезапно стал участником прямого эфира.
Курьезный случай произошел в эфире канала "Украина 24". В то время, как Геращенко выступал на прямом включении, в кадре сначала появился пушистый хвост, а затем и сам кот. Чиновник попытался немного подвинуть животное, однако все-таки взял его на руки.
"Мешает выступать", - со смехом прокомментировал Геращенко.
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