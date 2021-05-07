Чиновник с юмором отреагировал на курьезный инцидент.

Кот заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко внезапно стал участником прямого эфира.

Курьезный случай произошел в эфире канала "Украина 24". В то время, как Геращенко выступал на прямом включении, в кадре сначала появился пушистый хвост, а затем и сам кот. Чиновник попытался немного подвинуть животное, однако все-таки взял его на руки.

"Мешает выступать", - со смехом прокомментировал Геращенко.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован