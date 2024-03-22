Такие кошки спокойны, ласковы и игривы.

Кошек и котов обожают многие семьи по всему миру. И за последние пару лет количество владельцев домашних животных продолжало расти. Если вы хотите завести в своем доме нового котенка, но не уверены, какие породы лучше всего подходят маленьким детям, то портал Scotsman рассказывает о 10 лучших в мире породах кошек для семей с детьми.

1. Мэнкс.

Громкие, ласковые и очень покладистые кошки этой породы идеально подходят для семьи, в которой есть дети.

Видео дня

2. Бирманская

Бирманская порода очень любопытна, но при этом нежна и спокойна. Для семей с детьми эта порода станет идеальным компаньоном благодаря своему игривому, но спокойному и нежному характеру.

3. Бурма

Эта порода отличный выбор для семей с детьми или собаками, любящими кошек. Бурманская кошка будет играть с детьми всю жизнь.

4. Абиссинская

Абиссинцы очень лояльны и ориентированы на людей. Они игривы и очень хороши для семей, где есть другие домашние животные и/или дети.

5. Американская короткошерстная

Благодаря своему легкому темпераменту американские короткошерстные кошки являются отличными домашними животными для семей с детьми и отличным выбором для людей, впервые заводящих кошек.

6. Рэгдолл

Рэгдоллы очень любят своих людей и любят играть. Это одна из самых ласковых пород кошек, они любят, когда их держат на руках и гладят.

7. Гималайская

Гималайская порода — одна из самых любящих и ласковых пород в мире. Они, как правило, отлично ладят с детьми и сохраняют с ними связь на всю жизнь.

8. Мейн-кун

Мейн-куны — добродушные, нежные и терпеливые кошки, которые легко адаптируются к потребностям других людей, например детей.

9. Корниш-рекс

Игривые, дружелюбные и очень милые корниш-рексы станут отличным дополнением для семей с детьми или даже для частых гостей в доме.

10. Рагамаффин

Рагамаффины — большие, любящие и привязчивые кошки. Они имеют дружелюбный характер, что делает их идеальными для жизни в семье.

Ранее УНИАН рассказывал о самых дорогих породах котов, за некоторых четвероногих сокровищ придется отдать несколько десятков тысяч долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: