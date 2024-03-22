Кошек и котов обожают многие семьи по всему миру. И за последние пару лет количество владельцев домашних животных продолжало расти. Если вы хотите завести в своем доме нового котенка, но не уверены, какие породы лучше всего подходят маленьким детям, то портал Scotsman рассказывает о 10 лучших в мире породах кошек для семей с детьми.
1. Мэнкс.
Громкие, ласковые и очень покладистые кошки этой породы идеально подходят для семьи, в которой есть дети.
2. Бирманская
Бирманская порода очень любопытна, но при этом нежна и спокойна. Для семей с детьми эта порода станет идеальным компаньоном благодаря своему игривому, но спокойному и нежному характеру.
3. Бурма
Эта порода отличный выбор для семей с детьми или собаками, любящими кошек. Бурманская кошка будет играть с детьми всю жизнь.
4. Абиссинская
Абиссинцы очень лояльны и ориентированы на людей. Они игривы и очень хороши для семей, где есть другие домашние животные и/или дети.
5. Американская короткошерстная
Благодаря своему легкому темпераменту американские короткошерстные кошки являются отличными домашними животными для семей с детьми и отличным выбором для людей, впервые заводящих кошек.
6. Рэгдолл
Рэгдоллы очень любят своих людей и любят играть. Это одна из самых ласковых пород кошек, они любят, когда их держат на руках и гладят.
7. Гималайская
Гималайская порода — одна из самых любящих и ласковых пород в мире. Они, как правило, отлично ладят с детьми и сохраняют с ними связь на всю жизнь.
8. Мейн-кун
Мейн-куны — добродушные, нежные и терпеливые кошки, которые легко адаптируются к потребностям других людей, например детей.
9. Корниш-рекс
Игривые, дружелюбные и очень милые корниш-рексы станут отличным дополнением для семей с детьми или даже для частых гостей в доме.
10. Рагамаффин
Рагамаффины — большие, любящие и привязчивые кошки. Они имеют дружелюбный характер, что делает их идеальными для жизни в семье.
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