Недавно Ляшко презентовал клип на свою песню "Не відступай".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который не сумел попасть в Верховную Раду на недавних выборах, рассказал о съемках клипа на свою песню "Не відступай".

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Ляшко утверждает, что идея клипа принадлежит ему и назвал композицию "супер-песней".

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"Антон был там такой, мучил меня два дня, пока снимали. Шикарный пацан... Постановщик, режиссер из Донецка, донецкий пацан, я уже потом узнал после этого. Еще раз увидели, что в Донецке есть прекрасные талантливые кадры", - рассказал "радикал".

Клип и песня Ляшко: что известно

Недавно Ляшко решил вернуться к истокам и снять новый клип со всеми характерными ему атрибутами – вилами, жителями села и "скотыняками".

В клипе Ляшко играет роль жителя села, который надевает красный плащ и идет спасать мир. "Не відступай! У правді сила. Всіх скотиняк - візьмем на вила!", - поет он в песне.

Ляшко поет с вилами: видео

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Автор: УНИАН