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Если стало скучно: как повеселиться с домашними любимцами на карантине (видео)

17:32, 14 мая 2020
Курьёзы
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Оказывается, с котом или собакой можно интересно и даже полезно провести время дома. Это не просто хвостатые антидепрессанты, вместе с питомцем можно заниматься спортом, играть в игры, писать музыку или просто пообниматься.

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Также с собакой, например, можно посоревноваться в скорости или физической форме, ведь они очень любят проводить время с хозяином. Такие развлечения будут и животному, и вам в радость.

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