Если стало скучно: как повеселиться с домашними любимцами на карантине (видео)
17:32, 14 мая 2020Курьёзы
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Когда на карантине становится грустно, спасают домашние любимцы.
Жизнь с домашними любимцами на карантине
Если вдруг за 2 месяца карантина вам стало скучно, ситуацию могут спасти ваши пушистые друзья.
Оказывается, с котом или собакой можно интересно и даже полезно провести время дома. Это не просто хвостатые антидепрессанты, вместе с питомцем можно заниматься спортом, играть в игры, писать музыку или просто пообниматься.
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Также с собакой, например, можно посоревноваться в скорости или физической форме, ведь они очень любят проводить время с хозяином. Такие развлечения будут и животному, и вам в радость.
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