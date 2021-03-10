В Украине заработал сервис, который покажет ваше место в очереди на прививку вакциной Covishield/AstraZeneca против COVID-19. Однако результат иногда может удивить пользователей.
Калькулятор создал украинский инженер Валентин Туков вместе с польским математиком Мачком Ковальским из проекта Omni Calculator.
«Калькулятор очереди вакцин для Украины посчитает для вас, какое количество людей опередили вас в очереди, чтобы получить вакцину против COVID в Украине. Он также предсказывает, как долго вам придется ждать, чтобы получить вакцину. Используя наш инструмент, вы сможете лучше понимать, когда можно ожидать вакцинации», — сообщается на сайте калькулятора.
Авторы проекта утверждают, что во время создания калькулятора опирались на приоритетный список групп, которые получат вакцину против COVID на первом этапе вакцинации, и вероятный уровень вакцинации.
Читайте такжеТретья волна пандемии: Украина оказалась в тройке лидеров Европы по темпам распространения COVID-19Чтобы рассчитать свое вероятное место в очереди на вакцинацию, на сайте следует указать:
- свой возраст в годах;
- живете/работаете ли вы в лечебном учреждении;
- беременны ли вы;
- являетесь ли вы медицинским или социальным работником, военнослужащим;
- работаете ли в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям;
- работаете/находитесь в заведении ограничения свободы;
- есть ли у вас одно из перечисленных заболеваний (например, заболевания эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания или хронические респираторные заболевания).
Однако прогнозы калькулятора удивили некоторых пользователей соцсетей. Так, например, кому-то стоит рассчитывать на первую прививку не ранее 2043-2063 годов.
А кому-то придется ждать до 2054-2083 годов.
Дело в том, что на определение результата влияют показатели скорости вакцинации, время, необходимое для вакцинации всего населения, а также процент людей, которые планируют вакцинироваться. Авторы проекта утверждают, что изначально по умолчанию указывали скорость — 300 тыс. прививок в неделю, а коэффициент охвата — 50%.
Однако сейчас там появляются актуальные данные, собранные с сайтов Минздрава и правительства, которые каждый пользователь может также изменить.
Так, к примеру, по информации Минздрава, за сутки 9 марта в Украине от COVID-19 было привито 4 362 человека. С таким темпом, по данным калькулятора, вакцинация всего населения Украины растянется на 20 лет, а 25-летний человек, который не проходит ни по одному пункту из перечисленных в калькуляторе, может рассчитывать на прививку между 2031 и 2041 годами.
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