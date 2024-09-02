Вы удивитесь, но то, что мы едим постоянно, в некоторых государствах нельзя купить.

Многие украинцы на своем личном опыте убедились, что ассортимент товаров в магазинах сильно зависит от страны - те продукты, к которым мы привыкли в Украине, могут попросту отсутствовать на полках супермаркетов иностранных государств. УНИАН расскажет, какие продукты запрещены за границей и почему.

Какие продукты запрещены в разных странах - список

Ассортимент продукции на полках магазинов в той или иной стране формируется на основании вкусовых предпочтений ее граждан. Однако некоторые товары, даже если они нравятся людям, не получится найти в продаже. Ниже список того, какие продукты нельзя есть ни в коем случае по мнению властей разных государств.

Nesquik в Великобритании

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В Англии строго запретили производителю Nesquik рекламировать свою продукцию на телевидении и в интернете, потому что власти страны не согласны с амбассадором быстрых завтраков. В рекламе кролик говорит, что начало дня с Nesquik будет отличным - не все оказались с этим согласны. Кроме того, было принято решение, что персонажи мультиков вообще не могут рекламировать нездоровую еду - в Великобритании стремительно растет процент детей с ожирением, а мультипликационные герои мотивируют маленьких англичан не питаться полезно.

Обезжиренные чипсы Lay’s в Евросоюзе и Канаде

Lay’s выпустили инновационный продукт - обезжиренные чипсы, употребление которых, якобы, никак не способствует набору веса. Оказалось, что в составе этого продукта есть вредный компонент олестра - он часто становится причиной расстройства ЖКТ. Именно поэтому эту серию чипсов запретили в странах Евросоюза и Канаде.

M&M’s в Швеции

Причина запрета популярного драже в том, что у Швеции есть свой прекрасный шоколад Marabou, который производится с 1960 года. Логотип M&M’s частично напоминает вышеупомянутый шоколад, поэтому власти Швеции запретили компании Mars производить и продавать свой товар на территории страны.

Coca-Cola на Кубе, в Северной Корее и России

Сейчас, в 2024 году, в мире существуют всего 3 страны, в которых нельзя купить самый популярный в истории безалкогольный напиток. Раньше их было 2 - Куба и Северная Корея, которые с середины 20 века находятся под серьезным торговым эмбарго США. В 2022-м году к ним присоединилась Россия - кола исчезла с полок супермаркетов из-за санкций.

Кетчуп и Red Bull во Франции

Что касается запрета кетчупа, то это относится только к школам и университетам, где с 2011 года ограничена продажа красного соуса. Все потому, что власти Франции считают необходимым прививать детям любовь к национальной кухне, а не приучать их к консервантам.

Всемирно известный энергетик Ред Булл во Франции сейчас купить можно, но прежде чем это стало возможным, разразился настоящий скандал. Власти страны решили, что напиток вреден, поэтому 12 лет его не было на полках супермаркетов. После того как судебные разбирательства окончились невозможностью доказать вред напитка, Ред Булл вернулся во Францию, но изменил состав - вместо кофеина энергетик содержит таурин, о чем производитель предупреждает покупателей, используя крупный шрифт на банке.

Жвачка и мак в Сингапуре

Жевательная резинка категорически запрещена в Сингапуре не из-за ее состава, ведь под санкции попали товары и растительного, и синтетического происхождения. Все дело в усталости властей - им, видимо, надоело бороться с вандалами, которые заклеивают жвачкой все видимые и невидимые поверхности. Теперь каждый, кто ввозит, производит или продает жевательную резинку на территории страны, может "загреметь" в тюрьму.

С маком история еще интереснее - власти страны посчитали, что семена мака ничем не отличаются от запрещенных наркотических препаратов, поэтому госнаркоконтроль запретил этот продукт в Сингапуре. Так что, если вам захочется ввезти на территорию страны булочку, есть шансы "сесть" на несколько лет.

Злаковые батончики в Дании

Весь мир считает, что любые каши, батончики, хлеб и подобные продукты из злаков невероятно полезны для здоровья и фигуры. Диетологи Дании решили иначе и обратились к властям страны с просьбой о запрете такой продукции. Аргумент простой - батончики, которые позиционируются как правильное питание, имеют в составе вредные для организма добавки-заменители, что в итоге может привести к проблемам с почками и печенью.

Картофельное пюре быстрого приготовления в Японии и некоторых странах Европы

Исследования, проведенные учеными в США, доказали, что компонент ВНА, Е320, который часто используется для производства пюре в пакетике, при регулярном попадании в организм и накоплении его там, приводит к изменению ДНК клеток. Это вещество - опасный канцероген, который ни в коем случае не должен находиться в пище, которую употребляет человек.

Маргарин в Канаде, Дании, Швейцарии

Маргарин - это настоящая бомба из трансжиров, ведь именно в его составе целых 15% от массы отведено именно трансжирам. Если употреблять маргарин регулярно, то могут быть проблемы с сердцем и сосудами. Также велики риски возникновения повышенного давления и нарушений метаболизма.

Непастеризованное молоко в США

Если вы привыкли брать молоко не в магазинах, а у бабушек, то в Америке сделать этого не получится - власти США по-прежнему считают, что сырое молоко вредно для организма. Употребление молока, не прошедшего процесс пастеризации, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем - от отравления до заражения паразитами. Говорят, что в некоторых штатах можно договориться с фермерами, но это не точно.

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