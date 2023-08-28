Физиогномисты утверждают, что даже нос человека может много рассказать о нем.

Каждый человек хотел бы знать о себе больше - благо, что есть специальные тесты и методики. Даже форма носа расскажет о тебе то, чего не знаешь даже ты сам - УНИАН предлагает и вам попробовать себя в этом деле, открыв неизведанные тайны своей личности.

Как форма носа влияет на характер - выберите свой тип

Авторы этой методики говорят, что по тому, какой нос дан человеку природой, можно судить и о его особенностях характера. Конечно, часть тела, которую иногда суют в чужие дела, может быть очень разной формы, но мы предлагаем рассмотреть наиболее интересные.

Мясистый большой нос

Обладатель такого носа, который выделяется на лице, имеет мягкие крылья и крупный кончик, склонен принимать решения быстро. У него хорошо развиты оба полушария мозга, но аналитические способности в приоритете. Им легко дается информация, сложная для большинства людей - как правило, люди с мясистыми носами очень предприимчивы. Также они невероятно честные и преданные, из-за этого сложно бывает найти достойного партнера - не все придерживаются такой же позиции.

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Маленький нос

Это очень веселые и дружелюбные люди, им легко заводить новые знакомства. Вокруг них всегда много знакомых и друзей, а также постоянная смена декораций. Люди с маленькими носами обожают все новое и неизведанное, положительно относятся к переменам. Но характер такого человека работает как в плюс, так и в минус - если он выйдет из себя, то остановить поток гнева будет очень сложно. Обладатели маленького носа держат личное в тайне от общественности, в том числе, романтические отношения.

Крупный твердый нос

Люди с такими выдающимися носами - прирожденные лидеры, они найдут свое место в любой компании, в любой ситуации. Они никогда не будут молчать и наблюдать, примутся действовать в зависимости от обстоятельств. О них говорят: "Душа компании", и это действительно так.

На таких людей можно положиться - как правило, они прекрасные коллеги, верные супруги, надежные друзья. Особенность человека с большим носом в том, что он может быть излишне самоуверенным и жестким, а это негативно отразится на его взаимоотношениях с социумом.

Длинный нос

Прирожденные руководители, ораторы, предприниматели и даже политики - те, у кого длинный нос. Они могут управлять другими людьми, организовывать мероприятия, также у них развиты деловые качества, поэтому есть способность просчитывать все на несколько шагов вперед. Люди с длинным носом могут построить свой бизнес или развить проект, но главное - не зазнаваться и не мнить о себе слишком много, иначе есть риск потерять все.

Курносый нос

Такие люди - отличные изобретатели, новаторы и выдумщики. Природная эмпатия дарит им возможность тонко чувствовать потребности других, а значит, предлагать именно то, что нужно. Их задача в жизни - помогать окружающим, через это можно обрести себя. Невозможность адекватно воспринимать критику - качество, нуждающееся в тщательной проработке. Если вы не научитесь договариваться с людьми, то все ваши усилия пойдут насмарку.

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