Так ведут себя 'маменькины сынки': психологи назвали 11 невыносимых привычек

Обычно мужчины, чрезмерно влюбленные своими матерями, примеряют на партнерш ее роль.

Воспитание влияет на то, как взрослый человек ведет себя в отношениях. Мужчина, которого мать чрезмерно опекала, обычно демонстрирует в партнерстве определенные модели поведения, которые могут затруднять гармоничные отношения. В то же время каждый может работать над своими личными чертами, чтобы изменить деструктивные паттерны, пишет YourTango.

Ключевые черты мужчины, которого мама чрезмерно опекала

1. Поиск постоянного успокоения

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Он привык к постоянному одобрению матери и ждет того же от партнерши. Постоянный поиск внешнего подтверждения может приводить к эмоциональной зависимости.

2. Трудности с принятием решений

Из-за того, что мать принимала большинство решений за него, ему трудно развить самостоятельность и брать ответственность за свою жизнь.

3. Избегание домашних дел

Если все бытовые задачи выполняла мать, мужчина может избегать участия в ведении домашнего хозяйства, что создает дополнительное бремя для партнерши.

4. Ожидание опеки от партнерши

Он бессознательно переносит роль матери на партнершу, ожидая, что она будет удовлетворять его потребности.

5. Неспособность к конфликтам

Защищенный от эмоционального дискомфорта в детстве, такой мужчина часто избегает или неэффективно реагирует на конфликты, что затрудняет решение проблем в отношениях.

6. Эмоциональная нестабильность

Он не учился преодолевать трудности, поэтому его эмоциональная устойчивость низкая, и он полагается на партнера для ощущения стабильности.

7. Ревность к независимости партнера

Независимость партнерши может вызвать у него чувство угрозы или собственничество, поскольку он не привык к личным границам в отношениях.

Хотя это может показаться глупым, проведение времени отдельно может укрепить отношения. Согласно исследованию, опубликованному в Personality and Social Psychology Bulletin, одиночество по собственному желанию снижает уровень стресса и помогает людям расслабиться и саморегулироваться.

8. Негативная реакция на критику

Из-за чрезмерной похвалы матери мужчине трудно принимать даже конструктивную критику, которую он может воспринимать как личную атаку.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personality and Social Psychology, нарциссические люди имеют большую склонность к агрессивному поведению, когда они испытывают обиду. Агрессия по отношению к человеку, который их критикует, - это то, как они реагируют на мнимую угрозу эго.

9. Пассивно-агрессивное поведение

Вместо открытого выражения недовольства он может демонстрировать пассивно-агрессивные реакции, которые затрудняют общение.

10. Нехватка инициативы

Он полагается на партнершу во всех аспектах отношений, от планирования событий до принятия важных решений.

11. Приоритет матери над отношениями

Мать всегда остается на первом месте, что негативно влияет на построение доверительных партнерских отношений.

Отношения с таким мужчиной могут быть вызовом, но при взаимном желании работать над собой они могут стать гармоничными и уравновешенными.

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