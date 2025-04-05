Что опасно для зубов: папа-стоматолог рассказал, чего он никогда не разрешает своим детям

Марк Бурхенн призвал других родителей последовать его примеру, чтобы зубы у детей оставались как можно дольше здоровыми.

Стоматолог Марк Бурхенн, который утверждает, что "видел все" в своей жизни, сообщил, какие запреты он ввел для своих детей, чтобы не навредить их здоровью. Он призвал других родителей последовать его примеру. Об этом пишет Yourtango.

Вот что отец-стоматолог никогда не позволяет своим детям.

1. Чистить зубы сразу после рвоты

Чистить зубы после рвоты - привычная практика, ведь человек хочет как можно быстрее избавиться от неприятного вкуса. Но оказывается, это не лучшее, что можно сделать для своих зубов. Во время рвоты зубы подвергаются воздействию желудочной кислоты, которая при чистке распространяется и охватывает еще большую площадь.

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Вместо чистки зубов стоит промыть рот водой с пищевой содой, а почистить зубы - примерно через полчаса.

2. Ходить на батуте, где нет сетки

Прыжки на батуте на самом деле скрывают в себе немало опасностей. В клинике Мейо сообщили, что более 800 000 детей получили травмы на батутах с 2009 по 2018 годы.

Детский хирург-ортопед Уильям Шонеси признал, что сетка действительно предотвращает риск травмы, но не устраняет его полностью. Прыжки на батуте могут приводить к трагическим последствиям.

3. Играть в надувных замках вместе со старшими детьми

Надувные замки могут быть опасными, особенно когда дети разного возраста и размера играют вместе. Младшие дети могут случайно получить травмы от старших.

Поэтому дети разных возрастных групп должны поочередно развлекаться в надувных домиках, чтобы обеспечить безопасность друг другу.

4. Жевать лед или ручки

Как стоматолог Бурхенн сказал, что нельзя позволять детям жевать такие твердые вещи, как лед или ручки, ведь может повредиться эмаль, сделав зубы более восприимчивыми к кариесу. Твердые предметы могут повредить и пломбы.

5. Не использовать капу во время занятий спортом

Не стоит игнорировать ношение капы во время занятий спортом. По данным Nationwide Children's Hospital, капы могут предотвратить откалывание или выбивание зуба. Возможно, ношение капы - это немного неприятно и неудобно, но это может спасти ваши зубы.

6. Использовать зубы как инструмент для разрыва или разрезания

Если у вас под рукой нет ножниц, может возникнуть соблазн использовать вместо них зубы. Однако это может быть очень опасно. Таким образом можно отколоть зуб или даже порезать десну.

То же самое касается любых других ситуаций, в которых ваши зубы могут быть использованы как инструмент для резки.

7. Употреблять сладкие напитки, такие как газировка или сок

Сладкие напитки способствуют коррозии эмали и развитию кариеса, поэтому неудивительно, что стоматолог считаю этот запрет актуальным.

8. Есть жевательные витамины

Этот запрет может показаться странным, поскольку витамины должны приносить пользу здоровью. Однако принимать их в жевательной форме - не лучший выбор, ведь они могут повредить зубы.

Эксперты из Университета Тафтса считают, что жевательные витамины опасны как для зубов, так и для десен. Кроме того, по количеству сахара их можно приравнять к конфетам.

9. Пить из поильников

Поильники являются нормальной частью жизни многих детей, но некоторые эксперты считают, что употребление напитков из поильника может затруднить развитие навыков, необходимых для правильного глотания, а также вызвать шепелявость.

10. есть крекеры

Углеводы в этих продуктах могут превращаться в сахара, которые в сочетании с бактериями во рту способствуют развитию кариеса. Остатки от крекеров могут застревать между зубами и деснами, что затрудняет их удаление во время чистки.

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