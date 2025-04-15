В нашей жизни есть три огромных источника счастья, и все они связаны.

Качество брака является главным предиктором удовлетворенности жизнью. Но кроме этого существует еще пара важных вещей.

Как отметил социолог из Университета Вирджинии Брэд Уилкокс, хороший брак гораздо важнее, чем уровень образования, заработок и удовлетворенность работой, пишет inc.com.

Исследование Университета Вашингтона в Сент-Луисе, показывает, что люди с относительно благоразумными и надежными партнерами, лучше справляются с работой, получают больше повышений, зарабатывают больше денег и, что не менее важно, чувствуют себя более удовлетворенными своей работой.

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Исследование NIH показало, что четверть супружеских пар говорят, что деньги являются их самой большой проблемой в отношениях. Опрос Talker Research показал, что в среднем у пары ежегодно происходит 58 споров, связанных с деньгами.

Итак счастливые люди выбирают крепкие отношения, стараются хоршо зарабатывать и чувствовать себя хорошо хотя бы в одном из аспектов своей жизни.

Исследование, показало, что автономия (определяемая как "чувство, что ваша жизнь - ее действия и привычки - выбраны и одобрены вами самими") является самым большим фактором счастья.

Наличие сильного чувства контроля над своей жизнью является более надежным предиктором позитивных ощущений благополучия.

Издание отметило, что множество исследований говорит о том, что и брак и деньги являются самым большим фактором счастья, но и свобода действий также является лучшим предиктором чувства счастья.

"Вот почему лучший подход - рассматривать каждое из них как одинаково важное и взаимно усиливающее", - написало издание.

"Хорошие отношения сделают вас счастливее и более финансово успешными. Финансовый успех снимает часть напряжения в ваших отношениях, хотя бы потому, что у вас будет меньше споров о деньгах", - констатировало издание.

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