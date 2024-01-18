Многие люди делают ошибку и произносят название кофейного напитка неверно.

Кофе латте - это напиток, приготовленный на основе эспрессо с добавлением большого количества молока. Несмотря на то, что украинцы любят такой кофе, мало кто знает, как правильно называется кофе латте - ударение ставится только на определенный слог.

Как правильно - ударение лАтте или латтЕ

Правильное ударение в слове латте, согласно нормам итальянского языка, должно быть на первый слог, где гласная "а". ЛаттЕ - это англо-американский вариант, который тоже прижился в Украине, однако он не считается верным.

Интересно, что latte с итальянского переводится как "молоко", поэтому если вы, будучи в Италии, сделаете такой заказ, скорее всего, вам принесут стакан молока. Для того чтобы получить именно кофейный напиток, стоит произнести сaffè latte. В нашей стране первое слово "отпало" за ненадобностью, поэтому напиток называют просто латте, однако важно знать, куда ставится ударение в слове латте - кофе в таком случае своего вкуса не изменит, но вы произведете впечатление образованного человека.

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