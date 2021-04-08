Кабаны собрались у обочины / Фото УНИАН
На трассе "Ровно-Луцк" дикие кабаны остановили автомобильное движение.
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Почти десяток кабанов собрались у обочины. Они не выходили на дорогу, но автомобилисты сами останавливались посмотреть на них.
Кабаны совсем не боялись людей и не убегали.
Удивленные водители предполагают, что те пришли к трассе полакомиться желудями, ведь там растут дубы.
Некоторые даже взялись подкармливать их продуктами, которые были в машине.
Почти десяток диких кабанов остановили движение по трассе "Ривне-Луцк"
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