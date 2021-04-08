Животные совсем не боялись людей.

На трассе "Ровно-Луцк" дикие кабаны остановили автомобильное движение.

Читайте такжеКиевлян насмешил автомобиль с котом за рулем (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Почти десяток кабанов собрались у обочины. Они не выходили на дорогу, но автомобилисты сами останавливались посмотреть на них.

Кабаны совсем не боялись людей и не убегали.

Удивленные водители предполагают, что те пришли к трассе полакомиться желудями, ведь там растут дубы.

Некоторые даже взялись подкармливать их продуктами, которые были в машине.

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Автор: Людмила Жерновская