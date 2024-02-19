Можно ли выращивать вьющуюся ипомею и чем опасен этот цветок - разобрался УНИАН.

Ипомея - нежный и красивый вьющийся цветок, который быстро захватывает новые территории и распространяется самосевом. Однако это милое растение имеет очень опасную сторону - многие виды ядовиты для человека и животных. Один из таких цветков - ипомея трехцветная, что содержит галлюциногены.

Можно ли выращивать ипомею трехцветную

Ипомея трехцветная запрещена к выращиванию в России с февраля 2024. В Украине этот цветок не запрещен. Однако обращаться с растением нужно осторожно. У него очень токсичные семена, которые содержат эргин - наркотическое психоделическое вещество, которые вызывает галлюцинации и может приводить к зависимости.

Не все виды цветка одинаково токсичны. Если у вас на участке выросла ипомея - убедитесь, что это за сорт. Если растение ядовитое, то лучше вырвать его вместе с корнем.

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Как посадить ипомею семенами

Ипомея очень неприхотлива к условиям роста и часто сама вырастает на участке как сорняк. Декоративные виды ипомеи высаживают для вертикального озеленения стены или забора. Лианы вырастают длиной до 5 метров. Цветки на растении распускаются утром, а на ночь и в пасмурные дни закрываются.

В Украине ипомею высеивают как однолетник, поскольку у нас слишком суровые зимы. Большинство сортов ипомеи сеют в открытый грунт в апреле-мае, в солнечном месте с легким грунтом. Домашние ипомеи рекомендуется подрезать. Если не удалять лишние лианы, то они быстро разрастутся и участок станет неухоженным.

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