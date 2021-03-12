По словам эксперта, агрессию индюка вызвало его отражение в стекле.

В калифорнийском городе Фер-Окс огромный дикий индюк вломился в стоматологический кабинет, выбив окно с двойным стеклом, и устроил там беспорядок.

Читайте такжеВ Индии бойцовый петух убил хозяина, раскромсав ему пах ножомОб этом сообщает Fox News.

Во время этого вторжения в офисе была менеджер Донна Макдональд. Женщина решила, что началось землетрясение. Но вскоре она поняла, что происходит, и вызвала службу контроля над животными.

Индюк успел расцарапать стены и проткнуть стоматологические кресла.

По словам эксперта, агрессию индюка вызвало не что иное, как собственное отражение в стекле.

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Автор: УНИАН