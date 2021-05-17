У парня диагностировали коронавирус, поэтому он смастерил дом на дереве, чтобы не заразить родственников.

В Индии студент провел 11 дней на дереве, опасаясь заразить родственников коронавирусом.

Об этом сообщает The Print.

По данным издания, Шива получил положительный результат теста на COVID-19 4 мая. Ему посоветовали уйти на изоляцию. Однако жилищные условия у парня далеки от идеальных: в одной комнате проживает семья из четырех человек. И чтобы не заразить родственников, Шива смастерил кровать на дереве.

Лишь после того, как эта история была предана огласке, местные власти поместили парня в изолятор.

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Автор: Екатерина Лиманская