Несколько месяцев назад "Хвалдимира" нашли мертвым в норвежской гавани. Его связывали с российской разведкой.

В 2019 году у побережья Норвегии появилась белуха, оснащенная специальной упряжкой с держателем для камеры, на котором была надпись "Оборудование Санкт-Петербург". Впоследствии возникли предположения, что этот кит, названный "Хвалдимиром" (сочетание норвежского слова "hval" - "кит" и имени Владимир), мог быть животным агентом для российской разведки. Морской биолог Ольга Шпак теперь стремится раскрыть тайну его происхождения, пишет Spiegel.

"Не шпион, а охранник"

По словам Шпак, кит, скорее всего, действительно принадлежал российским военным, но не был шпионом. Исследовательница считает, что белуху тренировали охранять военно-морскую базу за Полярным кругом, откуда она впоследствии сбежала.

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"Я уверена на 100%", - сказала Шпак, пояснив, что работала над исследованиями морских млекопитающих в России с 1990-х, пока не вернулась в Украину в 2022 году.

Этого кита заметили норвежские рыбаки примерно пять лет назад, ведь он оказался удивительно доверчивым и не умел ловить живую рыбу. Зато он пристально следил за людьми, а однажды даже вернул выпущенный в воду мобильный телефон.

"Каждый раз, когда он приближался к чему-то похожему на мишень, он прикасался к ней мордой, что указывало на его навыки", - рассказала Ева Журден, исследовательница Норвежского института исследований косаток. Однако для чего именно обучали кита, так и осталось неизвестным.

"Хвалдимир" на самом деле может быть "Андрюхой"

Ольга Шпак отметила, что российские морские специалисты сразу узнали кита, как только он появился в Норвегии. Она пояснила, что, согласно информации от анонимных источников, в России исчезла белуха по кличке "Андрюха", которую поймали в Охотском море в 2013 году, а затем перевели из дельфинария в Санкт-Петербурге на военную службу в Арктике. По словам Шпак, когда животному начали доверять, оно просто сбежало.

Спутниковые снимки демонстрируют вольеры для белух вблизи российской военной базы в Мурманске, где, предположительно, и содержали "Андрюху". Томас Нильсен из норвежского издания The Barents Observer отметил, что близость вольеров к подводным лодкам и военным кораблям может свидетельствовать об использовании белух в системе охраны.

Несколько месяцев назад "Хвалдимира" нашли мертвым в норвежской гавани. Сначала были подозрения, что его застрелили, однако вскрытие показало, что смерть наступила, вероятно, из-за бактериальной инфекции.

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