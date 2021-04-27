СМИ на встречу президента и военных не приглашали.

СМИ Херсона не аккредитовали на встречу с президентом Владимиром Зеленским, прибывшим 27 апреля в регион, из-за чего журналисты устроили протест.

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Зеленые квадраты вместо фото Зеленского появились сразу на ряде сайтов в новостях о приезде главы государства.

В ОП отметили, что 27 апреля Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, чтобы посетить передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом.

В Херсонской ОГА журналистам объяснили, что СМИ на встречу президента и военных не приглашали.

"Не было такой команды – организовывать освещение поездки", – отметили чиновники в комментарии Depo.Херсон.

В ответ журналисты проиллюстрировали приезд главы государства цветным квадратом.

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Автор: Яна Ставская