Характер по прическе покажет, что вы за человек на самом деле.

Опытные психологи могут по прическе определить характер человека. Наша привычка подстригать и укладывать волосы может многое говорит о типе личности. Мы расскажем, как определить характер по прическе женщины или мужчины.

Люди не всегда имеют стрижку, о которой мечтают. Для прохождения теста выберите тот тип прически, который вам больше всего нравится и который вы бы хотели иметь. Так вы сможете узнать свой истинный характер. Этот опрос подходит как для мужчин, так и для женщин.

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Короткая стрижка

Если вы мечтаете об экстремально короткой стрижке, то вы жизнерадостный и социально активный человек, которому нравится проводить время в компании и знакомиться с новыми людьми. Вы мастер разговоров и можете найти общий язык с кем угодно. Очень любите искренность в общении и цените людей, которые могут сказать вам неприятную правду. Сами также стараетесь быть честными с другими.

Любители короткой стрижки также очень умны и имеют хорошее самообладание. В сложных ситуациях они стараются не паниковать, а обдумывать план действий. Умеют сохранять внешнее спокойствие, даже если на самом деле напуганы или раздражены.

Каре

Если в мечтах вы видите себя с волосами длины каре, то вы очень честный и слегка бестактный человек, который отстаивает свои границы. Для вас не существует авторитетов - вы сами себе хозяин. Не любите, когда посторонние люди влезают в вашу личную жизнь и дают непрошенные советы. У вас изысканный вкус в одежде, еде и хобби.

Если вам больше нравятся прямые волосы в каре, то вы очень прямолинейный и бесконфликтный человек. Не любите участвовать в сплетнях и интригах. Если вы предпочитаете кудрявое каре, то вы очень творческая и начитанная личность.

Волосы до плеч

Люди, которые выбирают длину волос до плеч или чуть ниже - настоящие книжные черви и очень интересные собеседники. Ваш тип характера по прическе - одиночка с приступами общительности. Вам никогда не бывает скучно наедине с собой. Имеете много увлечений.

Вы очень любите разные секреты и загадки, вас привлекает драма. Вы склонны к истерикам и иногда выдумываете проблемы на ровном месте. В неприятных ситуациях предполагаете самое худшее и нервируете остальных. Но в целом в общении вы приятный и проницательный человек.

Длинные волосы

Выбор длинных волос говорит о том, что вы романтичная и мечтательная натура с частыми перепадами настроения. Вам сложно определиться, чего вы хотите от жизни. Вы очень быстро привязываетесь к людям и мгновенно влюбляетесь, часто страдая от неразделенной любви. В дружбе и любви показываете большую преданность и всегда примчитесь на помощь. Нерешительны, часто передумываете. Но если дали обещание, то обязательно его выполните.

Характер по прическе мужчины указывает на то, что парни с длинными волосами по натуре - прирожденные аристократы. Они очень аккуратные и собранные, обладают тонким вкусом. Они ревнивы и не терпят конкуренции. На работе часто проявляют жесткость, но в семье показывают нежную сторону.

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