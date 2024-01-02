С точки зрения диетологии, горчица полезнее кетчупа, но оба соуса могут вписаться в здоровое питание.

Кетчуп и горчица - две самые популярные приправы во всем мире, их можно добавлять в самые разные блюда. Однако их питательные свойства значительно отличаются, и диетологи утверждают, что один из этих соусов значительно полезнее для здоровья, пишет Fox News.

Польза и вред кетчупа

Классический кетчуп содержит томаты, уксус, различные виды кукурузного сиропа, соль и специи. При этом в одной столовой ложке кетчупа содержится в среднем 19 калорий, около четырех граммов сахара и 150 мг натрия.

Хотя в кетчупе больше сахара и соли, чем в других приправах, но эксперты говорят, что он может быть полезен для здоровья. Это один из лучших источников ликопина, антиоксиданта, который защищает от рака простаты.

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Кроме того, кетчуп также можно использовать в качестве "маскирующей пищи" для придирчивых едоков, например детей, когда знакомый продукт, например кетчуп, используется в качестве маскировки для введения новых продуктов.

В целом небольшое количество кетчупа не принесет вреда здоровью, хотя если вы, например, пытаетесь "утопить" овощи в кетчупе, чтобы заставить ребенка их съесть – это не лучшее решение.

Польза и вред горчицы

Классическая горчица содержит горчичные семена, уксус, соль и специи, но обычно не содержит сахара, если только это не медовая горчица. В одной чайной ложке горчицы обычно содержится 3-5 калорий и около 110 мг натрия.

На этикетках большинства горчичных продуктов одна порция указывается как ноль калорий, потому что продукты, содержащие менее пяти калорий на порцию, разрешается округлять до нуля.

"Таким образом, если вы съедаете много порций горчицы, калорийность не будет равна нулю, но также не принято есть горчицу в таких количествах, чтобы общая калорийность была значительной", - отмечают диетологи.

Отмечается также, что, хотя горчица не является значительным источником многих питательных веществ, она, как правило, не содержит сахара, трансжиров и холестерина.

Также диетологи рекомендуют выбирать горчицу, содержащую куркуму для придания цвета, а не искусственные красители.

"Семена горчицы также полезны для здоровья и содержат полезные жиры омега-3. Однако содержание жира в одной чайной ложке горчицы составляет ноль граммов, так что это количество ничтожно мало", - отмечают диетологи .

Так что же полезнее - горчица или кетчуп?

С точки зрения диетологии, горчица, как правило, полезнее кетчупа. В ней меньше калорий и нет кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, как в большинстве кетчупов. Соленый привкус горчицы не позволит вам съесть слишком много и превысить рекомендуемое количество натрия.

В то же время кетчуп в больших количествах может повышать уровень сахара в крови и вызывать кислотный рефлюкс у людей, страдающих изжогой.

Тем не менее, версия "здорового" образа жизни у каждого своя. Например, если вам нужны дополнительные калории, или ребенок отказывается от новой пищи без любимого кетчупа, то можете спокойно выбирать его.

Оба соуса могут вписаться в здоровое питание, если употреблять их умеренно и помнить о содержании сахара и натрия в продукте.

Ранее диетологи рассказали, что происходит с телом человека, если употреблять чрезмерное количество добавленного сахара, который в том числе содержится в кетчупе. И появление кариеса на эмали или "безразмерные брюки" покажутся легкой шуткой по сравнению с другими последствиями для здоровья.

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