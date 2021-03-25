Закадровый голос сообщает: «Нам нужна OwlKitty».

Автор популярного YouTube-канала OwlKitty выпустил пародию на трейлер фильма «Годзилла против Конга».

Читайте такжеВ Киеве "коту-спасателю" дали звание майора (фото)Об этом пишет popcornnews.

Так, гориллу Конга в официальном трейлере заменила кошка по кличке Лиззи.

В ролике кошка умывается на палубе авианосца, атакует Годзиллу и наблюдает за главными героями.

Закадровый голос сообщает: «Нам нужна OwlKitty. Она нужна всему миру, чтобы предотвратить угрозу».

Отмечается, что ранее автор канала «добавлял» Лиззи в «Индиану Джонс», «Один дома», «Американский психопат», «Криминальное чтиво», «Офис» и другие фильмы.

«Годзилла против Конга»: что известно

Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на HBO Max на территории США 31 марта.

Фильм расскажет о противостоянии двух знаменитых монстров. В его основе лежит некая экосистема гигантских суперсуществ. Организация «Монарх», открывшая Годзиллу в 2014 году, развернет свою деятельность в разных направлениях.

Главные роли в фильме исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Эйса Гонсалес, Кайл Чандлер и Джулиан Деннисон.

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Автор: Людмила Жерновская