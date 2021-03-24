В качестве места жительства шутник указал, что является "узником Азкабана".

В Беларуси житель Гомеля подписался в документах как Гарри Поттер, предоставляя сведения о доходах в отдел принудительного исполнения. Судебный исполнитель шутку не оценил: мужчине назначили пять суток ареста.

Читайте такжеГолая женщина напала на ведущую шоу в прямом эфире (видео)Об этом пишет «Гомельская правда».

В качестве места жительства шутник указал, что является «узником Азкабана» по исполнительному производству.

Кроме того, мужчина перечислил имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание: «волшебный жезл, мантия-невидимка, воскрешающий камень в министерстве магии».

В качестве иного имущества, не указанного в предыдущих пунктах, назвал «шапку-невидимку» и «сапоги-скороходы». Было в документах и имущество, находящееся у третьих лиц: «деньги магов».

В результате на гомельчанина составили административный протокол. Он не согласился с ним, заявив, что сдал пустую форму. Но суд не поверил мужчине и дал пять суток ареста.

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Автор: Катерина Шварц