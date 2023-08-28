Речь идет об ультра обработанной пище - газированной воде, снеках, чипсах, быстрых обедах, полуфабрикатах и других вариантах вредной еды.

Употребление ультрапроцессированных пищевых продуктов может увеличить риск сердечных заболеваний. Речь идет о продуктах классификации UPF. К ним относятся снеки, газировку, "быстрые" обеды, и другая уже готовая к потреблению пища.

Ученые обнаружили убедительную связь между употреблением таких продуктов и вероятностью наступления инсульта, инфаркта, гипертонии или других проблем с сердцем, отмечает Independent.

Речь идет сразу о двух новых исследованиях, которые представили врачи на ежегодной встрече Европейского сообщества кардиологов в Амстердаме.

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Одно из них провели ученые Четвертого военно-медицинского университета в Китае. Они оценили результаты 10 исследований, охватывающих 325 403 человека по меньшей мере 38 720 случаями сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что 10-процентное увеличение потребления продуктов UPF в рамках дневной нормы калорий равняется повышению риска сердечных заболеваний на 6%. Наименьший риск наблюдался у тех, кто употреблял соответствующие продукты на 15% меньше от общего потребления калорий. Ученые пришли к выводу, что употребление большого количества UPF "было в значительной степени связано с повышенным риском сердечно-сосудистых болезней".

Как подчеркнул на встрече Генри Димблб - член совета директоров департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии, соответствующие выводы должны стать "тревожным звоночком" для многих стран мира.

"Британия действительно "плохая" в вопросе употребления ультраобработанной пищи. Это создаст для нас немало проблем в будущем... Если мы ничего не сделаем, то NHS (Национальная служба здравоохранения Англии - УНИАН) столкнется с волной вреда", - подчеркнул он.

Другое исследование провели в Австралии. Оно выявило связь между потреблением продуктов UPF и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии среди женщин среднего возраста.

Эксперимент провели ученые Сиднейского университета. Они проанализировали данные о здоровье около 10 000 женщин в возрасте 46-55 лет, которые были вовлечены в программу "Австралийское долгосрочное исследование здоровья женщин". Данные об их самочувствии фиксировали в течение 15 лет.

В среднем все женщины днем потребляли до 26,6% продуктов UPF в рамках суточной нормы калорий. За это время ученые выявили 1038 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 4204 случаев гипертонии.

Ученые заметили, что большее потребление UPF продуктов среди женщин среднего возраста напрямую связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.

"Эти результаты подтверждают минимизацию потребления UPF как компонента здоровой для сердца диеты", - говорится в исследовании.

Также результаты опытов показали, что, возможно, вред организм получает не только за счет большого содержания соли и жира, которым обычно известны продукты UPF.

"Если во время обработки пищевых продуктов используется что-то вредное, то это катастрофа", - сказал Димблби.

Врач перечислила продукты, которые считаются "друзьями инсульта"

Ранее врач и известный эксперт в области здравоохранения Сара Джарви перечислила продукты, которые считаются первыми "друзьями инсульта". Речь идет о пище, которая способна вызвать повышение кровяного давления, поэтому людям, имеющим проблемы с сердцем, их употреблять не следует.

Прежде всего, речь идет об ограничении количества соли в рационе, указала Джарви. Поэтому копченые продукты, такие как салями, другие колбасы, соленая рыба и закуски - табу.

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