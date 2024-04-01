Партнерам необходимо чаще обращать внимание на эмоции и чувства любимых, чтобы отношения были более гармоничными.

Над отношениями должны работать оба. Впрочем, игнорирование важных нюансов может привести к краху любви.

Как сообщает YourTango, психотерапевты выделяют 8 типичных вещей, которые могут привести к разводу, если вы будете равнодушными. О каких ключевых нюансах идет речь - читайте ниже.

1. Когда один давит, другой - отдаляется

Схема выглядит так: она требует, а он уступает, или она давит, а он отдаляется. Это происходит в обоих направлениях: и мужчины, и женщины могут быть в роли того, кто давит. Хорошие отношения требуют чуткого реагирования на потребности и желания вашего партнера. Чуткость не означает, что вы должны бросить все и ответить на звонок партнера. Это означает, что вам нужно признать их потребность, даже если вы сейчас ничего не можете с этим сделать.

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2. Когда минусы перевешивают плюсы

Золотое сечение положительных и отрицательных сторон в отношениях составляет 5 к 1. У замечательных пар есть и негативные моменты. Это важно для того, чтобы узнать, какие виды взаимодействия не работают между партнерами, как возобновить ухаживания, узнать друг о друге и развить навыки разрешения конфликтов, которые, в свою очередь, приведут к доверию и близости. Однако если на пять положительных приходится более чем один негативный инцидент, будьте внимательны!

3. Когда негативные моменты выходят за рамки

Во время конфликта женщины, как правило, обращаются к критике, а мужчины используют огораживание, то есть молчаливую позицию. Партнеры также могут прибегнуть к оскорблениям и пренебрежительному отношению. Когда кто-то один выходит за рамки своего негативного отношения, другой отвечает взаимностью. Именно эскалация создает дистанцирование в паре, а не фактическая ссора!

4. Когда нет положительных эмоций

Если у вас нет никаких негативных эмоций относительно ваших отношений, это не значит, что все в порядке. Если партнеры не могут использовать юмор, проявлять привязанность, поддержку или сочувствие - если они не чувствуют радости и вовлеченности к другому, тогда нет эмоциональной связи. Это как жить вместе, но быть одиноким. Ежедневный смех и объятия очень важны для поддержания отношений, поскольку эти маленькие жесты восстанавливают и укрепляют эмоциональную связь.

5. Когда не удается исправить болезненные моменты

Каждая пара рано или поздно заденет чувства друг друга или не сможет установить эмоциональную связь, которая нужна их партнеру. Это жизнь, споры возникают. Иногда партнер отступает, или избегает болезненных тем, чтобы не развивать ссору. Подавление или игнорирование этого не будет работать в долгосрочной перспективе. Вместо этого это накопит обиду.

6. Когда негативное восприятие преобладает над позитивным

Когда один партнер интерпретирует положительное или нейтральное сообщение другого партнера как негативное, это серьезный красный флаг. В конце концов это приводит к негативным атрибуциям - ситуации, когда расстроенный партнер максимизирует негативные намерения другого и начинает приписывать ему негативные недостатки характера или черты.

7. Когда один из вас находится в режиме хронической тревоги

Чем больше человек возбуждается во время общения или спора, тем меньше он может воспринимать информацию, слушать и сочувствовать другому. Все реакции становятся защитными и не способными к анализу. Тогда люди видят только опасность, с которой они должны бороться или убегать. И для них опасность представляет их партнер. Решение заключается в том, чтобы осторожно дистанцироваться от взаимодействия, пока тревожные реакции не успокоятся.

8. Когда вам не удается принять влияние

Мужчины часто отказываются признавать женщин, которые, по их мнению, находятся в "режиме жалоб". Это случается, когда они либо дистанцируются, либо усиливают свой воинственный или оборонительный ответ. Это признак дисфункции.

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