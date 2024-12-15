Эти три вещи люди больше всего ценят в отношениях: объяснение психолога

Исследования свидетельствуют о том, что влюбленные чаще стремятся к душевной гармонии в отношениях, поэтому обращают внимание на эти черты.

Романтические отношения играют важную роль в жизни многих людей, обеспечивая поддержку, интимность и ощущение близости. Об этом в материале для Forbes пишет Марк Треверс, доктор философии, американский психолог, который пишет о психообразовательных темах, таких как счастье, отношения и личность.

Исследование 2023 года, опубликованное в Evolutionary Psychology, проливает свет на то, почему люди ищут такие связи и что делает их полноценными.

1. Потребность быть "правильно любимым"

Одно из главных преимуществ длительных отношений - это ощущение любви и заботы, которые отвечают потребностям каждого человека. Такая любовь поднимает настроение, является уравновешенной и не навязчивой. Люди стремятся к отношениям, в которых они могут чувствовать себя любимыми - через слова, действия или совместно проведенное время.

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Согласно исследованию:

- Люди в длительных отношениях чаще чувствуют себя счастливыми, испытывают меньше одиночества и получают радость от совместной деятельности.

- Социальная поддержка важна: иметь с кем поделиться мыслями или обсудить жизненные вызовы удовлетворяет базовую потребность человека в причастности.

- Одиночество, которое все больше становится проблемой современного общества, может негативно влиять на психическое и физическое здоровье, и именно отношения являются одним из противовесов этому.

Кроме эмоциональной близости, регулярная физическая интимность, по словам исследователей, также способствует углублению связи и доверия между партнерами.

2. Безусловная поддержка

Еще одно ключевое преимущество романтических отношений - это возможность получить поддержку, как эмоциональную, так и практическую. 93% участников исследования признали это существенным преимуществом. Партнер, который поддерживает, помогает преодолевать трудности, разделяет обязанности и способствует достижению целей, может значительно облегчить жизнь.

Эмоциональная поддержка создает ощущение безопасности, что тебя видят и понимают. Это укрепляет связь между партнерами и формирует основу для длительных и счастливых отношений.

3. Взаимность в заботе

Исследование подчеркивает важность двусторонней динамики: пары получают удовольствие не только от того, что получают заботу, но и от того, что могут предоставить ее. Это создает цикл взаимной благодарности, который помогает сохранять отношения крепкими.

Автор пишет, что понимание того, что именно люди ценят в отношениях, может помочь строить прочную связь. Отношения, в которых оба партнёра имеют пространство для роста, обмена радостями и поддержки, становятся источником радости и жизненной силы.

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