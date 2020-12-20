На Думской площади в Одессе открыли праздничную елку. После официальной части праздничной церемонии из колонок на площади заиграл российский «блатной» шансон.
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Об этом сообщает «Думская». Отмечается, что на Приморском бульваре заработала ярмарка, а возле Дюка засветилась карусель.
Перед гостями открытия выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого перевоплотились по случаю праздника в Дедов Морозов.
Отмечается, что уже после официальной части праздника на Думской площади включили «новогодний блатняк». Судя по видео с площади, посетителей с детьми решили удивить песней «Новый год» Михаила Шуфутинского – она посвящена встрече нового года в исправительном учреждении.
Текст композиции показательный:
Новый Год, Новый Год выберем снегурочку,
Кандидатов у нас, прям хоть отбавляй
И столичный пижон и растратчик Курочкин,
Да ещё петушок с кличкой «Батерфляй
Этот день в декабре лес стоит и ждёт,
Но его никто не валит, брёвна не кладёт.
Этот день в декабре будет без забот,
Потому что в лагере Новый Год,
Потому что в лагере Новый Год.
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