Посетителей с детьми решили удивить песней «Новый год» Михаила Шуфутинского.

На Думской площади в Одессе открыли праздничную елку. После официальной части праздничной церемонии из колонок на площади заиграл российский «блатной» шансон.

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Об этом сообщает «Думская». Отмечается, что на Приморском бульваре заработала ярмарка, а возле Дюка засветилась карусель.

Перед гостями открытия выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого перевоплотились по случаю праздника в Дедов Морозов.

Отмечается, что уже после официальной части праздника на Думской площади включили «новогодний блатняк». Судя по видео с площади, посетителей с детьми решили удивить песней «Новый год» Михаила Шуфутинского – она посвящена встрече нового года в исправительном учреждении.

Текст композиции показательный:

Новый Год, Новый Год выберем снегурочку,

Кандидатов у нас, прям хоть отбавляй

И столичный пижон и растратчик Курочкин,

Да ещё петушок с кличкой «Батерфляй

Этот день в декабре лес стоит и ждёт,

Но его никто не валит, брёвна не кладёт.

Этот день в декабре будет без забот,

Потому что в лагере Новый Год,

Потому что в лагере Новый Год.

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Автор: Дмитрий Захаров