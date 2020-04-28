"Какой-то вы неопытный, Василий!": экс-нардеп решил поучаствовать в отборе на пост главы Госаудитслужбы, но не тут-то было

По словам бывшего нардепа, ему в ответ пришло письмо о том, что у него недостаточно опыта.

Бывший банкир и нардеп, экс-глава Львовской ОГА Василий Горбаль подал заявку на участие в конкурсе на пост главы Госаудитслужбы.

Об этом сам Горбаль сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, он быстро получил никем не подписанный ответ о том, что он не подходит на эту должность.

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"Давно не принимал я участия в конкурсах, а тут решил поучаствовать в карантинном отборе на главу Госаудита. Срок подачи документов был до 18:00 27.04. Уже в 18:03 получил отказ. Пишут, опыта не хватило", - написал экс-нардеп.

"На перечитывание своего резюме у меня ушло больше времени, чем у них на отказ", - добавил он.

В сети высмеяли эту ситуацию. "Какой- то вы неопытный, Василий!", "Быстро, однако", "Это просто какой-то фейспалм", "Интересно посмотреть на опыт успешного соискателя", "Говорят, что перед подачей доков нужно зайти в "Велюр" и хорошо отобедать. Это ритуал на удачу", "Конкурсы без конкурса", "Нужно быть шустрее", - пишут в комментариях под постом.

Как сообщал УНИАН, правительство объявило "срочный" конкурс на нового главу налоговой.