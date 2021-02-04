В конце снежную фигуру разрисовали красной и черной красками.

В сети набирает популярность видео, как двое литовцев слепили из снега собственную "Феррари".

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"Авто идентично реальным размерам популярной иномарки. В конце снежную фигуру разрисовали красной и черной красками", - говорится в сюжете.

По словам мастеров, машина сделана из специальных экологических материалов, поэтому в случае, если снег растает, авто не повредит окружающей среде.

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Автор: УНИАН