На место вызвали зоологов, которые усыпили зверя и забрали в местный зоопарк.

Дикий кабан забежал в чайную лавку посреди 8-миллионного китайского города Нанкин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Насмерть перепуганная продавщица только и успела, что запрыгнуть на прилавок. Впрочем, животное кубарем выскочило обратно на улицу.

Женщина сообщила об этом полицейским, которые начали поиск кабана. Через три часа его нашли рядом с автостанцией – прятался в кустах.

На место вызвали зоологов, которые усыпили зверя и забрали в местный зоопарк. Его там уже и взвесили — говорят, сто килограммов. Откуда в Нанкине взялся дикий кабан — до сих пор выясняют.

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Автор: УНИАН