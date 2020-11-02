Дикий кабан забежал в чайную лавку посреди 8-миллионного китайского города Нанкин.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Насмерть перепуганная продавщица только и успела, что запрыгнуть на прилавок. Впрочем, животное кубарем выскочило обратно на улицу.
Женщина сообщила об этом полицейским, которые начали поиск кабана. Через три часа его нашли рядом с автостанцией – прятался в кустах.
На место вызвали зоологов, которые усыпили зверя и забрали в местный зоопарк. Его там уже и взвесили — говорят, сто килограммов. Откуда в Нанкине взялся дикий кабан — до сих пор выясняют.
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