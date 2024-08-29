Отмечается, что главный вопрос заключается в том: "Что вы знаете, что должны делать, но не делаете?"

Зачастую то, что мы хотим, или к чему стремимся, находится там, что нас пугает больше всего. Многие владельцы бизнеса избегают того, что могло бы сделать их успешными.

Издание Inc назвало три вещи, которые большинство людей избегают и которые удерживают их от успеха.

Делегирование

Хорошее делегирование требует времени и терпения. Это удручающая реальность, к которой большинство не готовы. Поэтому они выбирают легкий путь - сваливают задачи на других. Когда вы так поступаете, вы поощряете людей к плохой работе, потому что не определяете, как выглядит успех.

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Людям нужна поддержка, чтобы делать все хорошо. Убедитесь, что при делегировании полномочий вы охватываете вопросы "что", "когда", "почему" и "как".

Финансы

Люди думают, что зарабатывают хорошие деньги, но никогда не проверяют свои банковские счета и систему управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы подтвердить это. Они не считают себя специалистами по цифрам. Их пугают все расчеты, необходимые для того, чтобы понять, в каком состоянии находится их бизнес.

Обратиться за помощью к профессионалу. Просмотрите отчеты о доходах и расходах, чтобы понять, что вам нужно сделать по-другому.

Реализация

Читать книги, посещать конференции и обращаться к тренерам - это весело. Новые идеи - это всегда интересно. Но что не так интересно? Реализация. Поэтому люди либо оттягивают время, говоря себе, что займутся этим в другой день, либо отвлекаются на пожары в своем бизнесе, говоря себе, что у них есть более срочные дела.

Идеи не приносят денег. Деньги приносят действия. И вам не нужен миллион идей, чтобы преуспеть в бизнесе. Возьмите одну лучшую идею, которую вы узнали недавно, и реализуйте ее сегодня.

Главные причины, почему люди допускают эти ошибки:

боятся быть честными с самими собой, потому что это заставляет их выглядеть плохо;

не хотят делать работу, которая требуется;

слишком комфортно там, где они находятся;

беспокоятся о негативных последствиях.

Ранее УНИАН писал, что названы 10 проблем, которые возникают только у умных людей.

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