В предпоследнюю ночь фестиваля должно было состояться сожжение большого деревянного строения под названием "Человек".

Член палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин назвала "Божьей карой" потоп на фестивале Burning Man из-за сильных ливней, в результате которого десятки тысяч человек оказались заблокированы в пустыне без возможности выбраться.

Как сообщает Newsweek, Грин заявила, что людям, оказавшимся в пустыне, "по сути, вероятно, промывают мозги, что причиной всего этого является изменение климата". Однако, по ее словам, наводнение на фестивале стало "Божьей карой" из-за "ложных жертвоприношений".

"У Бога есть способ убедиться, что все знают, кто такой Бог", - сказала она.

Видео дня

Отмечается, что в предпоследнюю ночь фестиваля должно было состояться сожжение большого деревянного строения под названием "Человек". Организаторы заявили в воскресенье вечером, что сожжение планируется провести в понедельник утром.

Идея о "Божьей каре" для участников фестиваля получила значительное распространение в соцсетях. Однако некоторые задаются вопросом, как Грин объяснит экстремальные погодные условия в других местах, в том числе в ее родном штате.

Потоп на фестивале Burning man - что известно

Ежегодный фестиваль искусства Burning man в пустыне Невады в США привлекает почти десятки тысяч человек. Это одно из самых культовых событий в мировой культуре, на которое художники со всего мира привозят свои работы. По завершению фестиваля все инсталляции сжигают.

В этом году мероприятие началось 27 августа и должно было продлиться до понедельника. Однако десятки тысяч человек оказались заблокированы в лагере фестиваля после сильных ливней, превративших пустыню в море липкой грязи

Организаторы закрыли фестиваль для транспортных средств и приказали участникам укрыться в безопасном месте и экономить воду и еду.

Вас также могут заинтересовать новости: