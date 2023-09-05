Грин назвала потоп на фестивале "Божьей карой" / Коллаж УНИАН, фото wikimedia.org, скриншот

Член палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин назвала "Божьей карой" потоп на фестивале Burning Man из-за сильных ливней, в результате которого десятки тысяч человек оказались заблокированы в пустыне без возможности выбраться.

Как сообщает Newsweek, Грин заявила, что людям, оказавшимся в пустыне, "по сути, вероятно, промывают мозги, что причиной всего этого является изменение климата". Однако, по ее словам, наводнение на фестивале стало "Божьей карой" из-за "ложных жертвоприношений".

"У Бога есть способ убедиться, что все знают, кто такой Бог", - сказала она. 

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Отмечается, что в предпоследнюю ночь фестиваля должно было состояться сожжение большого деревянного строения под названием "Человек". Организаторы заявили в воскресенье вечером, что сожжение планируется провести в понедельник утром.

Идея о "Божьей каре" для участников фестиваля получила значительное распространение в соцсетях. Однако некоторые задаются вопросом, как Грин объяснит экстремальные погодные условия в других местах, в том числе в ее родном штате.

Потоп на фестивале Burning man - что известно

Ежегодный фестиваль искусства Burning man в пустыне Невады в США привлекает почти десятки тысяч человек. Это одно из самых культовых событий в мировой культуре, на которое художники со всего мира привозят свои работы. По завершению фестиваля все инсталляции сжигают.

В этом году мероприятие началось 27 августа и должно было продлиться до понедельника. Однако десятки тысяч человек оказались заблокированы в лагере фестиваля после сильных ливней,  превративших пустыню в море липкой грязи

Организаторы закрыли фестиваль для транспортных средств и приказали участникам укрыться в безопасном месте и экономить воду и еду.

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