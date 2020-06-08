К Зеленскому обратились с требованием запретить чипировать украинцев

Зеленский будет обязан ответить на петицию о запрете чипирования, если ее подпишет 25 тыс. людей.

На сайте президента зарегистрировали петицию с предложение законодательно запретить вживлять украинцам чипы в тело.

Петицию зарегистрировали 5 июня, на момент написания новости она собрала 619 подписей.

Автор обращения — Погорелов Владислав Александрович.

«Законодательно запретить чипирование людей путем вживления чипа в тело», — предлагает он.

Чтобы обращение рассмотрел президент Владимир Зеленский, петиция должна набрать минимум 25 тысяч подписей, на это есть 90 дней.

Читайте такжеБоятся "чипирования" и Билла Гейтса: четверть американцев не хотят вакцинироваться вот COVID-19

Напомним, во всем мире набирает популярность конспирологическая теория, которая говорит, что сооснователь Microsoft Билл Гейтс якобы из-за вакцины против коронавируса хочет вживить в организм людей микрочипы, чтобы контролировать их с помощью технологий 5G. Сторонники этой теории считают, что вся пандемия COVID-19 — затея миллиардера.

В Украине в частности в эту теорию верит наместник Почаевской лавры митрополит Владимир, который поддержал заявление Синода Православной церкви Молдовы МП о том, что коронавирус — дело рук Гейтса.

Сам Гейтс недавно прокомментировал то, что ему приписывают такие злодейские планы.

«Я никогда не занимался вещами вроде микрочипов. Очень сложно отрицать такое, потому что это так глупо или странно», — сказал он, передает Business Insider.

В разговоре с BBC миллиардер подчеркнул, что подобные «сплетни и антинаучные высказывания» приводят к вражде между людьми. Он также отметил, что после создания вакцины от коронавируса ее должны получить около 80% населения, чтобы сформировался групповой иммунитет.

«Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинации, то болезнь продолжит убивать людей. Поэтому меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей», — отметил Гейтс.

Недавно благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что направит 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинации и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить вакцинами беднейшие страны мира. Еще 100 миллионов долларов фонд выделит на распространение вакцины от коронавируса, когда ее создадут.

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