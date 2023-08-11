Быстрый тест по картинке с ответами, который поможет лучше узнать себя.

Психологи говорят, что бессознательное в человеке - это важная часть мышления. Неосознанно человек может выбрать изображение, еду или предмет, которые ему нравятся больше всего, а это раскроет тайные грани его характера. УНИАН предлагает пройти тест личности по картинке, чтобы узнать о себе больше.

Психологический тест по картинке - выберите свою форму ногтей

Каждый человек уникален, и одно из подтверждений этому - форма ногтевой пластины. Природой вы наделены ею не просто так, ведь это не только генетический фактор, но и особенный "маркер", по которому можно много сказать о характере.

Тест на характер по форме ногтей раскроет перед вами полную картину личности, достаточно лишь выбрать изображение, на котором изображены ногти, больше всего похожие на ваши.

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1 - Вытянутая и длинная ногтевая пластина

Узкие и продолговатые ногти у людей, наделенных множеством талантов. Это творческие личности, способные мыслить широко и выходить за рамки дозволенного. Вы прагматичны и рациональны, независимы и своенравны. Правое полушарие мозга развито лучше, чем левое, в критической ситуации используете креатив. Проблему анализируете логически, но при необходимости можете придумать уникальное решение.

Как правило, вы легки на подъем и немного беспечны, но если увлечены чем-то, то можете быть очень резки и хладнокровны. Вполне прилично справляетесь с повседневным стрессом, но при серьезной опасности иногда теряете контроль. Довольно эмпатичны, хорошо чувствуете настроение людей, из-за этого часто бываете подавлены.

В работе стараетесь выкладываться на 100%, к своему делу относитесь ответственно. Для вас важны и мелкие детали, и общая картина - к окружающим вы так же требовательны, как и к себе. Лучше всего выражаете свои мысли через рисунок или письмо, склонны к новаторству.

2 - Широкая прямоугольная ногтевая пластина

Люди с такими ногтями, чаще всего, прямолинейны, уверены в себе, открыты к окружающему миру. Знакомые могут считать вас грубым человеком, но это лишь потому что вы не всегда считаетесь с общественными мнением и не стремитесь удовлетворить желания других. Вы прямо высказываете свою позицию, даже если она отличается от общепринятой. Также люди с широкими ногтями всегда готовы к новизне и переменам, к тому же, природная коммуникабельность помогает вам налаживать отношения с кем угодно.

Вы хороший слушатель и друг, потому что тонко считываете эмоции других людей и не боитесь проявлять свои. Вы всегда выполняете свои обязанности и обещания, поэтому друзья могут на вас положиться.

Обладатель широкой ногтевой пластины склонен все оптимизировать и организовывать, даже если для результата нужно приложить дополнительные усилия. Вы именно тот, кто будет работать сверхурочно ради сдачи проекта. Но как правило, в этом нет нужды - вы умеете правильно распоряжаться своим временем.

3 - Круглая ногтевая пластина

Если природа наградила вас круглыми ногтями, значит, вы уравновешенный человек. Вас очень трудно вывести из себя и спровоцировать на эмоции. Вы привыкли все принимать так, как есть, и верить в лучшее. Неудачи и потрясения переживаете легче, чем другие люди. Склонны к любознательности и вечному поиску новой информации. Вам интересно все, и вы считаете, что жизнь полна приключений.

Часто ставите потребности других людей выше своих собственных, воспринимаете чужое горе, как свое. Дорожите воспоминаниями, храните памятные вещи. Ваши знакомые знают, что вы очень чуткий человек, который всегда придет на помощь и поддержит в трудную минуту.

В трудовой деятельности вы всегда проявляете усердие - готовы засучить рукава и делать то, что нужно. Отлично приспосабливаетесь к любым ситуациям, умеете найти положительные моменты в любой деятельности. Прекрасно находите общий язык с людьми, поэтому для вас работа в команде не становится проблемой.

4 - Квадратная ногтевая пластина

Прямоугольные или квадратные ногти - признак независимости. Больше всего в жизни вам не нравится, когда другие говорят, что вам делать. У вас всегда и на все есть свое мнение, причем, окружающим нужно сильно постараться, чтобы вы признали свою неправоту. Вы любите чувство ответственности, поэтому не боитесь делать выбор и отвечать за него. Вам нравится действовать самостоятельно - для достижения результата второй человек не нужен, максимум - как инструмент.

При таких неоднозначных качествах обладатель квадратных ногтей - очень преданный человек. Ради семьи и близких друзей он сделает все, что сможет, за это его ценят. Однако переубедить такого человека нелегко, он будет стоять на своем до последнего. Это качество помогает "не прогибаться под изменчивый мир", но мешает при взаимодействии с другими людьми.

В работе вы очень амбициозны, часто проявляете инициативу и новаторство. Легко добиваетесь результата, занимаете лидирующие позиции. Вы устойчивы к трудностям, легко берете новые вершины. Готовы много работать, чтобы добиться желаемого, но рискуете стать "белой вороной" в коллективе из-за отсутствия боязни указывать другим людям на их ошибки и говорить правду, даже если люди не хотят ее слышать.

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