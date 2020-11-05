Ролик набрал более 11 миллионов просмотров за несколько дней, поэтому сотрудник супермаркета неожиданно прославился в сети.

В сети смеются над охранником магазина, перепутавшего термометр и средство для дезинфекции.

Курьезный видеоролик опубликовала пользовательница TikTok под ником @anakarma.

Из-за своей ошибки он брызнул спиртовым раствором в глаза ребенку. Ролик набрал более 11 миллионов просмотров за несколько дней, поэтому сотрудник супермаркета неожиданно прославился в сети.

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Инцидент произошел на входе в помещение. К охраннику подошла мать с подростком, который приподнял шапку, чтобы у него измерили температуру лба. Вместо этого охранник поднес к голове ребенка распылитель жидкости с дезинфицирующим средством и нажал на рычажок. Спиртовой раствор попал в глаза мальчика, после чего тот закрыл лицо от боли.

Автор ролика написала в комментариях, что зрение ребенка не пострадало, однако многие принялись осуждать охранника за ошибку.

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Автор: УНИАН